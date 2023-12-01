10:06 (мск), источник: ИА Башинформ
В Уфе вынесли приговор шестерым участникам преступной группы
Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых уфимцев по статье «кража и покушение на ее совершение».
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По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в конце 2020 года мужчина создал организованную группу с целью хищения имущества индивидуальных предпринимателей, микрофинансовых и микрокредитных компаний.
Злоумышленники орудовали на территории республики с декабря 2020 года по июнь 2021 года, в банду были вовлечены восемь жителей Уфы. Фигуранты уголовного дела заранее готовились к преступлениям, собирали информацию о наличии в организациях денег. Проникая ночью в помещение, с помощью монтировки похищали деньги и имущество. Всего они украли свыше 5 млн рублей.
Подсудимые частично признали свою вину. Суд назначил четверым наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режимов. Еще двое получили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года каждый.
Также подсудимым предстоит возместить причиненный потерпевшим ущерб. Ранее одного из исполнителей суд признал виновным и назначил наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Организатор сейчас находится в федеральном розыске. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как информировал «Башинформ», в Башкирии задержали участников двух банд, руководимых криминальным авторитетом.