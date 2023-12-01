Главное
Спецоперация на Украине
09:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Поезд насмерть сбил женщину в поселке Пижма 29 ноября

Женщина погибла под колесами поезда в Тоншаевском районе.

Источник: Комсомольская правда

Поезд насмерть сбил женщину в рабочем поселке Пижма Нижегородской области. Трагедия случилась поздним вечером 29 ноября, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Все произошло на станции «Пижма» около половины десятого вечера. Местная жительница не заметила приближающегося поезда, что привело к несчастному случаю. Машинист, заметив человека на путях, начал сигналить и применил экстренное торможение, но остановить многотонный состав не удалось. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью.

— Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 1 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Генетик Андрей Маханов: Мы заставляем говорить кости давно умерших людей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
несчастный случайРЖД