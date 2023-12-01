09:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Поезд насмерть сбил женщину в поселке Пижма 29 ноября
Женщина погибла под колесами поезда в Тоншаевском районе.
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Поезд насмерть сбил женщину в рабочем поселке Пижма Нижегородской области. Трагедия случилась поздним вечером 29 ноября, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.
Все произошло на станции «Пижма» около половины десятого вечера. Местная жительница не заметила приближающегося поезда, что привело к несчастному случаю. Машинист, заметив человека на путях, начал сигналить и применил экстренное торможение, но остановить многотонный состав не удалось. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью.
— Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.