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09:57 (мск), источник: Комсомольская правда

13-летняя девочка внезапно умерла на занятиях по танцам в Петербурге

Тело умершей на танцах семиклассницы отправили в морг Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге семиклассница внезапно умерла на занятиях по хореографии. 13-летней девочке стало плохо вечером 30 ноября. Это произошло в Доме детского творчества Красносельского района. Она присела на корточки и сказала преподавателю, что плохо себя чувствует. После этого школьница потеряла сознание. Об этом 1 декабря сообщает АН «Оперативное прикрытие».

— Вызванная на место происшествия скорая помощь доставила школьницу в Детскую больницу № 1. Увы, в 22:20 медики констатировали смерть пациентки. Диагноз: внезапная клиническая смерть, — говорится в сообщении источника.

О девочке известно, что она жила в неполной семье — только с мамой и 11-летним братом. Папа школьницы умер в 2017 году.

Тело семиклассницы отправили в морг, чтобы узнать точную причину ее смерти. Уголовное дело пока не возбуждали.

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