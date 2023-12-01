09:43 (мск), источник: АиФ Челябинск
9-летняя девочка погибла при пожаре в Челябинской области
ЧП случилось в Варне.
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9-летняя девочка погибла во время ночного пожара в селе Варна. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Сообщение о пожаре в доме на четырех хозяев поступило в экстренные службы ночью 1 декабря. Возгорание обнаружили поздно, огонь успел распространиться на одну из квартир и крышу.
В квартире в момент ЧП находились двое взрослых и пятеро детей. Погибла 9-летняя девочка.
«В причине ЧП предстоит разобраться специалистам испытательной пожарной лаборатории. Организована работа психолога от управления социальной защиты Варненского района. Семья характеризуется, как благополучная», — рассказали в МЧС.
Проверку по факту гибели ребенка начала региональная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства оценят исполнение требований законодательства органами системы профилактики.