Главное
Спецоперация на Украине
10:16 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани семь человек погибли за 4,5 часа в ДТП

На Кубани назвали причины аварий, в которых за 4,5 часа погибли семь человек.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани семь человек погибли за 4,5 часа в ДТП. Аварии произошли 30 ноября с 15:00 до 19:30. Жертвами происшествий стали водители, пассажиры и два пешехода, в том числе ребенок.

Отмечается, что причинами смертельных ДТП стали нарушение правил дорожного движения и отсутствие у водителей и пешеходов мер осторожности, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

«Помните, что безопасность на дороге и сохранение жизни зависит от каждого из нас, от действий, от внимательности, умения оценить обстановку. Не рискуйте и не спешите, минуты, которые вы хотите сэкономить, могут стать последними».

напомнили в госавтоинспекции региона

Ранее «Комсомольская правда» — Кубань’сообщала о том, что в Динском районе под колесами грузовика погиб семилетний пешеход. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 1 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Генетик Андрей Маханов: Мы заставляем говорить кости давно умерших людей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта