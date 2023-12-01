10:16 (мск), источник: Комсомольская правда
На Кубани семь человек погибли за 4,5 часа в ДТП
На Кубани назвали причины аварий, в которых за 4,5 часа погибли семь человек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На Кубани семь человек погибли за 4,5 часа в ДТП. Аварии произошли 30 ноября с 15:00 до 19:30. Жертвами происшествий стали водители, пассажиры и два пешехода, в том числе ребенок.
Отмечается, что причинами смертельных ДТП стали нарушение правил дорожного движения и отсутствие у водителей и пешеходов мер осторожности, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
«Помните, что безопасность на дороге и сохранение жизни зависит от каждого из нас, от действий, от внимательности, умения оценить обстановку. Не рискуйте и не спешите, минуты, которые вы хотите сэкономить, могут стать последними».
Ранее «Комсомольская правда» — Кубань’сообщала о том, что в Динском районе под колесами грузовика погиб семилетний пешеход. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».