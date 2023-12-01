09:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд Башкирии рассмотрит уголовное дело о травме ребенка в детсаду
Октябрьский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении воспитателя детского сада № 20.
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Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского СКР. Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По версии следствия, в октябре этого года во время дневной прогулки под присмотром воспитателя двухлетний мальчик упал со стенки для лазания, предназначенной для детей от трех лет. Ребенок получил перелом бедра, его здоровью был причинен тяжкий вред.
Обвиняемая частично признала вину.