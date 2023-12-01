Главное
Спецоперация на Украине
10:04 (мск), источник: АиФ Воронеж

В Воронеже дома на 7 улицах остались без отопления из-за аварии

Вернуть тепло и горячую воду обещают в районе 12:00.

Дома на семи улицах Ленинского района Воронежа остались без отопления и горячей воды из-за аварии на сетях, сообщили в ПАО «Квадра».

«Ночью на трубопроводе по улице 20-летия Октября было зафиксировано повреждение компенсатора, в связи с этим принято решение оперативно провести ремонт», — рассказали в компани.

В течение часа на поврежденном участке завершатся сварочные работы и еще около двух часов потребуется, чтобы заполнить и включить теплосети.

Под отключение попали дома на следующих улицах:

20-летия Октября;

Красноармейская;

Станкевича;

Челюскинцев;

Кирова;

Свободы;

Пушкинская.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В ВСУ сообщили о гибели первой женщины-танкиста
Какие три специи помогут при диабете и защитят от рака
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ