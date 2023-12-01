10:04 (мск), источник: АиФ Воронеж
В Воронеже дома на 7 улицах остались без отопления из-за аварии
Вернуть тепло и горячую воду обещают в районе 12:00.
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Дома на семи улицах Ленинского района Воронежа остались без отопления и горячей воды из-за аварии на сетях, сообщили в ПАО «Квадра».
«Ночью на трубопроводе по улице 20-летия Октября было зафиксировано повреждение компенсатора, в связи с этим принято решение оперативно провести ремонт», — рассказали в компани.
В течение часа на поврежденном участке завершатся сварочные работы и еще около двух часов потребуется, чтобы заполнить и включить теплосети.
Под отключение попали дома на следующих улицах:
20-летия Октября;
Красноармейская;
Станкевича;
Челюскинцев;
Кирова;
Свободы;
Пушкинская.