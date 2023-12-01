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Спецоперация на Украине
10:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в тепловом коллекторе нашли мужчину без сознания

В Новосибирске пенсионера без сознания нашли в тепловом коллекторе.

Источник: соцсети

Спасателей вызвали на улицу Суркова в Дзержинском районе Новосибирска. Очевидцы сообщили, что заметили в тепловом коллекторе мужчину. Он был без сознания.

— Сотрудники службы извлекли из теплового коллектора мужчину 1959 года рождения, — говорится в сводке МАСС.

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Известно, что пенсионера доставали при помощи специального сооружения. Его прикрепили к тросу и вытащили из коллектора.

После чего человека, который даже не шевелился, погрузили на носилки и передали бригаде скорой помощи.

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