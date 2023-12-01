11:13 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгограде водитель ВАЗа сбил на «зебре» женщину с ребенком
За сутки 30 ноября на дорогах Волгограда и Волжского в ДТП пострадали 5 пешеходов.
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Женщину с маленьким ребенком сбил на пешеходном переходе на улице Чебышева в Советском районе водитель «ВАЗ-2114». Всего за минувшие сутки 30 ноября на дорогах Волгограда и Волжского в ДТП пострадали 5 пешеходов, в больницах оказались 47-летняя женщина и 6-летний мальчик, 64-летний мужчина, 41-летняя и 53-летняя женщины, сообщили в главке МВД по региону.
ДТП с пешеходами в Советском районе случилось в 17.30. 40-летний водитель «ВАЗа» наехал на женщину с мальчиком, которые шли через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Чуть раньше в Волжском поворачивающий на улицу Мира 35-летний водитель «Рено» сбил 41-летнюю женщину на регулируемом переходе. Пешеходу горел зеленый.
Еще в двух ДТП пешеходы решили перебежать дорогу в неположенном месте. Около шести часов вечера 38-летний водитель Daihatsu сбил 64-летнего мужчину на улице Менжинского на Спартановке. Час спустя в Краснооктябрьском районе 24-летний парень на «ГАЗели» наехал на 53-летнюю женщину в промзоне на улице Пржевальского.