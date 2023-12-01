10:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Воронежец оштрафован на 30 тысяч за запуск беспилотника
БПЛА заметили силовики над лесом в Верхнехавском районе.
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Очередной житель Воронежской области оштрафован на 30 тысяч за незаконный запуск беспилотника. БПЛА заметили сотрудники УФСБ и ГУ МВД по региону. Он кружил над лесом в Верхнехавском районе. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.
Мужчину, запустившего дрон «в воздушном пространстве класса С», признали виновным в совершении административного правонарушения. Было установлено, что делал он это без подачи плана полета в органы управления воздушным движением. Разрешение на это у него не было. Штраф он уже оплатил.
Напомним, с 24 февраля 2022 года в Воронежской области установлен режим ограничения полетов. Также в регионе со 2 марта 2023 действует указ губернатора № 26-у о запрете использования БПЛА. Весной за нарушение ужесточили наказание.