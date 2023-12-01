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11:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Автобильярд»: жесткий «экшн» устроил грузовик на дорогах Владивостока

«Влетел с грохотом», — пишут в социальных сетях.

Источник: PrimaMedia.ru

Водитель грузовика устроил «экшн» на дорогах Владивостока. Подробности опубликовали в тг-канале dpskontrol_125rus (18+).

В пятницу, 1 декабря, во Владивостоке произошло ДТП рядом с домом на улице Бородинская, 28. По словам очевидцев, рулевой Suzuki Swift тормозил на пешеходном переходе, а грузовик, следовавший за ним, остановиться не успел.

Произошло столкновение.

«Влетел с грохотом, я аж вздрогнул», — комментируют ситуацию в пабликах.

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