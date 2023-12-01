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Спецоперация на Украине
10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске в офисе СГК проводятся обыски

В офисе компании на Бограда работают сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сегодня, 1 декабря, в офисе Сибирской генерирующей компании (на улице Бограда, 144 а) проводятся обыски. Конкретно занимаются этим сотрудники Управления ФСБ по Красноярскому краю и следственное управление на транспорте. Информацию подтвердили в пресс-службе ФСБ.

Какой был повод у силовиков для обыска, не уточняется. Там изымаются документы, сотрудникам ничего не известно. В пресс-службе СГК пока не удалось получить комментарий.

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