10:54 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске в офисе СГК проводятся обыски
В офисе компании на Бограда работают сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю.
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В Красноярске сегодня, 1 декабря, в офисе Сибирской генерирующей компании (на улице Бограда, 144 а) проводятся обыски. Конкретно занимаются этим сотрудники Управления ФСБ по Красноярскому краю и следственное управление на транспорте. Информацию подтвердили в пресс-службе ФСБ.
Какой был повод у силовиков для обыска, не уточняется. Там изымаются документы, сотрудникам ничего не известно. В пресс-службе СГК пока не удалось получить комментарий.