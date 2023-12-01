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11:23 (мск), источник: РИА Крым

Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости Крым. Электроснабжение в Севастополе восстановлено, остались только точечные отключения. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов.

Источник: РИА "Новости"

«Все потребители, которые пострадали в результате непогоды, вчера были подключены. Остались только индивидуально люди, которых либо нет дома, либо они не выходят на связь. Это порядка восьми человек. В течение дня будем выезжать. По каждому направлению линии запитаны и люди получают электроснабжение», — сказал он в видеообращении, опубликованным в личном Telegram-канале.

По его словам, к специалистам поступило больше 350 заявок по сбоям в поставке электроэнергии.

Также Горлов обратился к горожанам с просьбой сообщать ему о случаях отсутствия электроэнергии, чтобы он мог передавать эти сигналы исполнителям для работы.

«Задачи будут выполняться в точечном режиме», — отметил он.

Ранее власти Севастополя сообщили, что непогода нанесла городу ущерб на сумму более 783 миллиона рублей.

Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев обозначил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей.

В эти дни на полуострове вновь объявлено штормовое предупреждение: в пятницу и на выходных на полуострове ожидается усиление ветра до 15−20, местами до 25 метров в секунду.

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