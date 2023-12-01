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10:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Воронежа рассказали о работе школ и детсадов в зоне отключения тепла

Образовательные учреждения продолжают учебный и воспитательный процесс.

Источник: Комсомольская правда

После коммунальной аварии ночью 1 декабря на теплосети в Ленинском районе Воронежа под отключение от тепла и горячей воды попали две школы и четыре детских сада. Как рассказали в городском управлении образования, они продолжают учебный и воспитательный процессы.

С утра директора школ обошли все помещения. В них зафиксирована нормативная температура, дети могут учиться в первую смену. В течение дня температурный режим будет находиться на особом контроле, школы поддерживаются связь с родителями и ресурсоснабжающей организацией.

В СОШ № 12 обучение проводится в одну смену. Там будут сокращены уроки. В СОШ № 38 первая смена пройдет в штатном режиме, а по второй примут решения в зависимости от ситуации. Если отопление не дадут, то детей отправят на дистанционный режим.

Детские сады №№ 20, 77, 86, 100 работают в штатном режиме, а в саду № 35 открыта дежурная группа. Температура в помещениях здесь также в норме. В случае ее понижения родителей предупредят, что надо забрать детей пораньше.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», ночью на теплосети в Ленинском районе произошло повреждение компенсатора на трубопроводе. Из-за чего отопление и горячую воду отключили на семи улицах района.

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