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10:44 (мск), источник: Время

Поджигательницу иномарки в Сарове задержали с канистрой в руках

Сейчас с ней разбираются полицейские.

Источник: Время

Поджигательницу иномарки задержали с поличным в Сарове, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области.

Патрулируя территорию, экипаж вневедомственной охраны заметил женщину с канистрой в руках, которая прямо на их глазах облила припаркованный автомобиль и подожгла его. Росгвардейцы быстро сориентировались в ситуации, потушили пламя и задержали женщину.

«Подозреваемую передали прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе полиции, — говорится в сообщении. — Трагедии удалось избежать».

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