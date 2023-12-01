10:44 (мск), источник: Время
Поджигательницу иномарки в Сарове задержали с канистрой в руках
Сейчас с ней разбираются полицейские.
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Поджигательницу иномарки задержали с поличным в Сарове, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области.
Патрулируя территорию, экипаж вневедомственной охраны заметил женщину с канистрой в руках, которая прямо на их глазах облила припаркованный автомобиль и подожгла его. Росгвардейцы быстро сориентировались в ситуации, потушили пламя и задержали женщину.
«Подозреваемую передали прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе полиции, — говорится в сообщении. — Трагедии удалось избежать».