11:11 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
В Могилеве задержан юный организатор порностудии
Могилевские оперативники в сфере нравов задержали 19-летнего жителя областного центра, который организовал по месту жительства порностудию.
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Интимное видео со своим собственным участием и участием знакомой ровесницы он изготавливал в течение полугода в съемной квартире.
Фото и видеоматериалы парень продавал через телеграм-каналы, а также вел платные онлайн-трансляции. Доступ к ресурсам стоил от 25 до 50 рублей.
Возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Могилевчанину грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от двух до четырех лет.