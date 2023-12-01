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11:11 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

В Могилеве задержан юный организатор порностудии

Могилевские оперативники в сфере нравов задержали 19-летнего жителя областного центра, который организовал по месту жительства порностудию.

Источник: Reuters

Интимное видео со своим собственным участием и участием знакомой ровесницы он изготавливал в течение полугода в съемной квартире.

Фото и видеоматериалы парень продавал через телеграм-каналы, а также вел платные онлайн-трансляции. Доступ к ресурсам стоил от 25 до 50 рублей.

Возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Могилевчанину грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от двух до четырех лет.

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