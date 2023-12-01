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Спецоперация на Украине
10:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Нурлате на остановке обнаружили труп мужчины с веревкой на шее

Погибшего увидели горожане, которые шли утром на работу.

Источник: Комсомольская правда

Утром 1 декабря в Нурлате на остановке возле санатория «Лучезарный» обнаружили труп мужчины с веревкой на шее. Об этом сообщают очевидцы.

Что послужило причиной смерти — достоверно неизвестно. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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