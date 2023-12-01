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11:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Мощный пожар на проспекте Александровской фермы потушили спустя восемь часов

Склад разгорелся на 300 «квадратов» в Невском районе Петербурга.

Источник: t.me/Megapolisonline

Ночь 1 декабря в промзоне в Невском районе Северной столицы выдалась огненной. На проспекте Александровской фермы, 23 разгорелось производственно-складское здание. Пламя охватило площадь в 300 квадратных метров. Специалистам потребовалось почти восемь часов, чтобы потушить разбушевавшийся пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

— Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 02:25. Спустя десять минут пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 03:55 огонь удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. В 04:39 отказ дополнительному номеру 1-БИС, работали по № 1. В 10:01 пожар был ликвидирован, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. На месте работали шесть пожарных машин и 29 человек личного состава МЧС.

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