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Спецоперация на Украине
11:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Силовики предупредили жительницу Воронежской области о недопустимости сотрудничества с украинцами

Девушка решила поработать на онлайн-проект Незалежной.

Источник: Комсомольская правда

В Россоши силовики нагрянули к 23-летней местной жительнице. Ее уличили в желании сотрудничать с неким украинским онлайн-проектом. Об этом рассказали в УФСБ по Воронежской области 1 декабря.

Там пояснили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители получили данные, что жительница Россоши может попасть под влияние граждан иностранного государства. Инцидент произошел в январе 2023 года. Через интернет девушка «дала согласие на установление конфиденциального сотрудничества с представителем украинского онлайн-проекта». При этом деятельность ресурса направлена против безопасности России.

Наша землячка могла попасть под статью 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранной организацией). Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

Чтобы предупредить девушку, к ней пришли силовики.

— Ей объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения указанного преступления, — подытожили в пресс-службе УФСБ.

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