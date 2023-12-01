11:05 (мск), источник: Комсомольская правда
Силовики предупредили жительницу Воронежской области о недопустимости сотрудничества с украинцами
Девушка решила поработать на онлайн-проект Незалежной.
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В Россоши силовики нагрянули к 23-летней местной жительнице. Ее уличили в желании сотрудничать с неким украинским онлайн-проектом. Об этом рассказали в УФСБ по Воронежской области 1 декабря.
Там пояснили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители получили данные, что жительница Россоши может попасть под влияние граждан иностранного государства. Инцидент произошел в январе 2023 года. Через интернет девушка «дала согласие на установление конфиденциального сотрудничества с представителем украинского онлайн-проекта». При этом деятельность ресурса направлена против безопасности России.
Чтобы предупредить девушку, к ней пришли силовики.
— Ей объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения указанного преступления, — подытожили в пресс-службе УФСБ.