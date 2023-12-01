13:50 (мск), источник: АиФ Пермь
В суд направили уголовное дело о гибели пермяка на зиплайне под Челябинском
Инструктору верёвочного парка грозит до 10 лет лишения свободы.
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Дело о гибели 34-летнего пермяка на зиплайне под Челябинском направлено в суд, сообщили в СКР по Челябинской области.
Следственный отдел по городу Сатка завершил расследование уголовного дела в отношении старшего инструктора верёвочного парка, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека.
«Обвиняемый, зная, что верёвка для спуска посетителя парка с канат-троллея на металлическую лестницу для последующего спуска на землю, запуталась, допустил спуск потерпевшего. В ходе спуска турист, будучи недостаточно осведомлённым о правилах техники безопасности, приближаясь к финишной площадке, отпустил руки от оборудования, принял горизонтальное положение и столкнулся с металлической лестницей», — пояснили следователи.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Инструктору верёвочного парка грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, 14 июля 2023 года на аттракционе в Саткинском районе на территории большого отвесного скального массива мужчина получил травму, спускаясь по тросу на зиплайне. Позже стало известно, что он приехал в экстрим-парк из Пермского края. Расследование взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.