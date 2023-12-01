11:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Во время пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону скончался один человек
Директор рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону сообщил о гибели человека во время пожара.
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В Ростове-на-Дону во время пожара на рынке «Темерник» скончался один человек. Об этом изданию 1rnd.ru сообщил директор торговой зоны Шамиль Карабашев.
Предварительно, умер 52-летний мужчина, который не был работником рынка. Ему стало плохо около места происшествия. По неподтвержденным данным, у погибшего мог произойти сердечный приступ.
Напомним, пожар на территории «Темерника» разгорелся вчера, 30 ноября. Вызов к дежурному МЧС поступил около 20:39. Изначально сообщалось, что вспыхнули торговые павильоны в районе Миронова, 12/5.
Огнем было охвачено 400 кв. метров, через время площадь горения увеличилась до 1000 кв. метров. В 00:55 пламя локализовали на участке в 4000 кв. метров. В 6 утра 1 декабря все полностью потушили.
Причины произошедшего сейчас устанавливаются. Официальных версий в экстренных службах еще не озвучивали.