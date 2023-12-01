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11:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Мать погибла и два ребенка пострадали в ДТП с легковушками в Самарской области

В Самарской области на встречке женщина на Lada Granta столкнулась с Renault Duster.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 1 декабря, утром в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП. По предварительным данным, в 10:32 автомобилистка на отечественной легковушке столкнулась на встречке с иномаркой.

— На 106 км «Самара-Бугуруслан» женщина на Lada Granta по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Renault Duster, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения транспортных средств на месте ДТП скончалась женщина, находившаяся за рулем отечественной машины. Вместе с ней ехали два ее маленьких ребенка. Детей госпитализировали в больницу. В каком состоянии они сейчас находятся, неизвестно.

На место происшествия прибыли представитель руководства территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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