Главное
Главные новости 1 декабря
11:41 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Казани продлил арест российско-американской журналистке Курмашевой

Суд в Казани продлил арест журналистки с гражданством России и США Курмашевой.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Советский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей на два месяца — до 5 февраля — журналистке с гражданством РФ и США Алсу Курмашевой, подозреваемой по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентами, сообщил РИА Новости представитель суда.

Срок ареста Курмашевой истекал 5 декабря.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 5 февраля 2024 года», — сказал собеседник агентства.

Курмашева — уроженка Казахстана, зарегистрирована в Казани, фактически проживает в Чехии.

Курмашева была задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Такого предательства Киев не ждал. У Украины появился новый враг
'Будет скандал'. Обращение Бербок к Путину вызвало шок в Германии
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта