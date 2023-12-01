11:41 (мск), источник: РИА Новости
Суд в Казани продлил арест российско-американской журналистке Курмашевой
Суд в Казани продлил арест журналистки с гражданством России и США Курмашевой.
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КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Советский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей на два месяца — до 5 февраля — журналистке с гражданством РФ и США Алсу Курмашевой, подозреваемой по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентами, сообщил РИА Новости представитель суда.
Срок ареста Курмашевой истекал 5 декабря.
«Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 5 февраля 2024 года», — сказал собеседник агентства.
Курмашева — уроженка Казахстана, зарегистрирована в Казани, фактически проживает в Чехии.
Курмашева была задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России). Данная статья предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.