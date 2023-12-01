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11:52 (мск), источник: Комсомольская правда

«Рано лишился матери»: в Белорецком районе простились с 25-летним погибшим в СВО

В Башкирии простились с погибшим в СВО 25-летним Александром Засовым.

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Александром Засовым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Андрей Иванюта.

Молодому человеку было 25 лет. Он родился и вырос в селе Кага. По словам Иванюты, у военнослужащего была непростая судьба. Еще в очень юном возрасте Александр лишился матери, которую очень любил, его воспитывала сестра. Родные и близкие вспоминают погибшего как общительного и работящего парня.

— Искренне соболезную семье и близким погибшего. Мы скорбим вместе с вами. Спи спокойно, воин, — написал в своей публикации глава Белорецкого района.

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