12:03 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В частном саду Ташкента воспитательница сломала ключицу двухлетнему ребенку
В больнице ребенку диагностировали перелом левой ключицы и наложили гипс. ОВД Яккасарайского района проводит проверку.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В социальных сетях распространилась информация о том, что в детском саду, расположенном в Яккасарайском районе, двухлетний воспитанник получил травму из-за грубых действий воспитательницы. На распространившемся видео видно, как воспитательница неаккуратно берет ребенка, схватив его под руку.
По словам матери, 17 ноября после нескольких часов пребывания ребенка в детском саду ей написал директор сада о том, что ребенок себя неважно чувствует. После того как ребенка забрали домой, мальчик начинал плакать, когда его брали за левую руку. Вечером того же дня ребенка отвезли в 16-ю городскую больницу, где ему диагностировали перелом левой ключицы и наложили гипс.
Женщина утверждает, что руководство детского сада попыталось скрыть произошедшее, а после обвинило ее в том, что она специально наложила гипс на ребенка, чтобы потребовать с них деньги.
Как сообщили в пресс-службе детского омбудсмана, в настоящее время сотрудниками ОВД Яккасарайского района начата доследственная проверка по данной ситуации.
Дополнительная информация будет предоставлена после изучения.