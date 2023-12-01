12:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Уфимка перевела мошенникам 14 млн рублей
В дежурную часть Отдела полиции № 10 Управления МВД по Уфе обратилась 51-летняя уфимка, которая перевела мошенникам более 14 млн руб.
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Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
По предварительным данным, в августе женщине позвонил якобы сотрудник банка, который рекомендовал ей оформить кредиты и перевести средства на «безопасные счета» для предотвращения сомнительных операций на ее банковском счете. Затем ей позвонил другой мужчина, который представился сотрудником полиции, и подтвердил слова предыдущего собеседника. Поверив им, женщина оформила банковские кредиты на сумму более 2 млн руб. и перевела полученные деньги на счета мошенников.
Спустя некоторое время злоумышленники связались с заявительницей и сообщили, что неизвестные вновь якобы пытаются похитить ее деньги. Поверив мошенникам, женщина взяла под залог квартиры более 2 млн руб., добавила к этой сумме свои 9 млн руб. и отправила им. После этого лжесотрудники перестали выходить на связь, а женщина, осознав, что ее обманули, обратилась в полицию.