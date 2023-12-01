Под Красноярском мать оставила четверых детей без присмотра и уехала в Абхазию

О нуждающихся в помощи несовершеннолетних правоохранителям сообщили обеспокоенные жители района. Прибыв по указанному адресу, полицейские убедились, что члены многодетной семьи живут без родителей. Старший брат, вынужденный присматривать за младшими, лишен возможности посещать школу, еды у ребят осталось мало, мыться им негде, рассказали в региональном главке МВД.
Стражи порядка также установили, что электропроводка в помещениях дома либо отсутствует, либо находится в аварийном состоянии, угрожающем трагедией. Практически рядом с печью хранятся легковоспламеняющиеся предметы, и это, разумеется, тоже небезопасно.
Полицейским удалось связаться по телефону с матерью детей. Выяснилось, что она вместе с мужем и младшим ребенком находится в Абхазии.
Раньше семья не попадала в поле зрения полиции и органов системы профилактики. Инспекторы по делам несовершеннолетних приняли решение временно поместить детей в спецучреждение. Вопрос об их воссоединении с родителями правоохранители рассмотрят по возвращении матери в Сибирь.
Между тем всего несколько дней назад стало известно о судьбе четверых детей из другой красноярской семьи — они больше суток провели в холодном доме без еды и присмотра: нетрезвая мать уехала из Абанского района, где живет семья, в Богучанский. А в середине ноября сотрудники полиции и МЧС эвакуировали восьмерых малолетних, которые тоже оказались в опасной для жизни ситуации. Их отец, обвиняемый в изнасиловании старшей дочери, находился в СИЗО, а пьяная мать ушла из дома, и дети остались наедине с нетрезвой компанией чужих людей.