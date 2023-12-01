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12:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция и ОМОН нашли незаконно работающих мигрантов на складе в Чапаевске

В Самарской области полицейские и бойцы ОМОН нагрянули на территорию складского комплекса для проверки мигрантов.

В Самарской области прошли очередные рейды по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства. В этот раз полицейские и бойцы ОМОН нагрянули на территорию одного из складских комплексов в городе Чапаевск.

— В ходе рейда составили 11 протоколов об административном правонарушении. Речь идет о незаконной трудовой деятельности мигрантов, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Помимо этого, на территории склада четыре иностранных гражданина работали без трудового договора и уведомления УВМ ГУ МВД по региону. Сейчас полицейские устанавливают работодателей и привлекают их к административной ответственности.

Физическим лицам может грозить штраф от 2 до 5 тысяч рублей, должностным — от 25 до 50 тысяч рублей, юридическим — от 250 до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

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