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12:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве загорелся рынок «Садовод»

На вещевом рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Площадь пожара пока не установлена. О пострадавших не сообщается.

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«На 14-м км МКАД, 2, cтроение 2, на рынке “Садовод” произошел пожар. Что горит и площадь устанавливаются», — сообщил источник агентства.

На видео, которые публикуют очевидцы пожара в соцсетях, видно сильное задымления и большой столб дыма, поднимающийся от торговых павильонов. Посетителей рынка эвакуируют. Telegram-канал «Подъем» сообщил, что пожар начался с возгорания палатки на 20-й линии.

Пожары на «Садоводе» происходят регулярно. В мае на «Садоводе» сгорели три торговых павильона на третьем этаже. Пожар на рынке произошел и в июне этого года — сгорели несколько павильонов.

Анастасия Ларина

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