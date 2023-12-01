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12:32 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в покушении на студента

По делу о нападении на студента УрФУ в Екатеринбурге задержан подозреваемый. Об этом сообщает сегодня СК и полиция.

«Им оказался местный житель, 2001 года рождения. В 2018, 2019, 2020 годах привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и за педофилию. В последний раз срок отбывал в Верхотурье, на свободу вышел летом этого года», — рассказал официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Напомним, накануне вечером юноша ехал в трамвае, между ним и другими пассажирами по какой-то причине случился конфликт, один из них выстрелил студенту в область щеки. Пострадавший госпитализирован, им занимаются медики.

Агрессора оперативно вычислили и задержали оперуполномоченные угрозыска.

«При задержании он сопротивление не оказал. В содеянном раскаивается и просит прощения у потерпевшего», — уточнил Горелых.

Также по его данным, пистолет был пневматическим. После случившегося фигурант сдал его в ломбард.

Расследование дела по статье 105 УК РФ (покушение на убийство) продолжается.

«Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены экспертизы», — подчеркнули в Следственном комитете области.

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