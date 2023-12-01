12:32 (мск), источник: "Российская газета"
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в покушении на студента
По делу о нападении на студента УрФУ в Екатеринбурге задержан подозреваемый. Об этом сообщает сегодня СК и полиция.
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«Им оказался местный житель, 2001 года рождения. В 2018, 2019, 2020 годах привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и за педофилию. В последний раз срок отбывал в Верхотурье, на свободу вышел летом этого года», — рассказал официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Напомним, накануне вечером юноша ехал в трамвае, между ним и другими пассажирами по какой-то причине случился конфликт, один из них выстрелил студенту в область щеки. Пострадавший госпитализирован, им занимаются медики.
Агрессора оперативно вычислили и задержали оперуполномоченные угрозыска.
«При задержании он сопротивление не оказал. В содеянном раскаивается и просит прощения у потерпевшего», — уточнил Горелых.
Также по его данным, пистолет был пневматическим. После случившегося фигурант сдал его в ломбард.
Расследование дела по статье 105 УК РФ (покушение на убийство) продолжается.
«Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены экспертизы», — подчеркнули в Следственном комитете области.