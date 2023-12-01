13:19 (мск), источник: Комсомольская правда
В Калининграде на «зебре» сбили 7-летнего ребенка
ДТП случилось на улице Тихорецкой.
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В Калининграде на ул. Тихорецкой случилось ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, в районе дома № 37 водитель автомобиля «Тойота» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил мальчика.
Отмечается, что ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мальчика госпитализировали.