13:16 (мск), источник: АиФ Волгоград
Чем закончилось дело о гибели 3-летнего волгоградца во время взрыва?
Решение в отношении отца, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, суд вынес 9 месяцев спустя.
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Трагедия случилась 1 декабря 2022 года в Советском районе Волгограда. Трехлетний малыш и его отец вышли из дома — мужчина должен был отвезти ребенка в садик. Мать провожала их взглядом из окна. На камеры наблюдения попало — мальчик сел в машину, отец открыл водительскую дверь, а затем отошел к багажнику. За полсекунды до взрыва оттуда вырвался яркий свет. Мужчину отбросило, ребенок погиб.
Жуткая картина.
В волгоградском Следкоме позже сообщили — в машине находились баллоны с ацетиленом, они и стали причиной взрыва. И хотя у многих эта версия вызвала сомнение — на фото с места трагедии было видно, что баллоны целы, их просто разбросало по двору — в ходе следствия она была подтверждена.
От взрыва и вспыхнувшего после него огня пострадали три припаркованные рядом иномарки. На пятом этаже дома, во дворе которого находился автомобиля, вылетело окно — туда долетел осколок от машины. Очевидцы рассказывали — картина была жуткая. Такое же впечатление производили остовы обгоревших машин.
Ждали экспертизу.
Следствие по делу длилось около девяти месяцев — ждали выводов экспертов. До тех пор, пока они не определились с причиной взрыва, имя основного подозреваемого не было названо. В качестве предполагаемого фигуранта проходил отец погибшего ребенка.
Родные говорили, что мужчина был очень аккуратен, к технике, в том числе, имеющимся у него баллонам, относился ответственно. Однако почему-то накануне трагедии оставил их в машине, а не в гараже. Волгоградцы, имеющие отношение к сварочному делу, предполагали — дело могло быть не в том, что плохо закручен вентиль — не исключено, что разгерметизация случилась из-за перепада температур.
За примирением сторон.
Сочувствуя обрушившемуся на семью горю, владельцы пострадавших автомобилей тем не менее роптали — они понесли значительные финансовые потери. Позже, когда отцу предъявили окончательное обвинение, он сумел урегулировать этот вопрос, частью выплатив все средства, частью договорившись о поэтапном возмещении ущерба.
Это в том числе сыграло роль, когда следствие было окончено и дело передали в Советский райсуд Волгограда — к этому району территориально относится жилой комплекс «Ново-Комарово», в котором случилась трагедия.
В суде все без исключения потерпевшие заявили ходатайство о прекращении дела за примирением сторон. И хотя гособвинение было против, суд поддержал заявителей. Убитого горем отца освободили от уголовного преследования.