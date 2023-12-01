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13:49 (мск), источник: Комсомольская правда

«Люди ушли, а через 20 минут начало гореть»: директор «Темерника» рассказал, как начался пожар

Директор горевшего рынка «Темерник» рассказал, что попало на камеры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в ночь на 1 декабря практически полностью сгорел самый крупный в регионе рынок «Темерник». Огонь уничтожил сотни торговых павильонов и товар, цена которого исчисляется в миллионах рублей.

«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» пообщалась с директором рынка Шамилем Карабашевым.

«Я В ЭТИХ ДЕЛАХ РАЗБИРАЮСЬ».

По его словам, он всегда тщательно следил за пожарной безопасностью, тем более, что рынок уже горел по крупному.

— Я в этих делах очень осторожный. Каждую неделю проверял все на предмет безопасности, в том числе, и пожарной. Я в этих делах разбираюсь, особенно после пожара, который случился шесть лет назад.

говорит Шамиль Карабашев

Также директор «Темерника» сообщил, что уже посмотрел записи с камер наружного наблюдения. Шамиль Карабашев рассказал, что увидел на кадрах:

— Все было заперто. Люди ушли, закрыв павильоны. А потом минут через 20−30 начинает гореть. Охранники это увидели. У нас ведь как строится работа службы безопасности: один охранник постоянно смотрит камеры, другой — обходит территорию. Проверяет, чтобы никто окурок не бросил, чтобы дымом не пахло, и так далее.

ОХРАНА РЫНКА БЫСТРО ОТРЕАГИРОВАЛА НА ЧП.

— Когда огонь загорелся, то ребята сразу вызвали пожарных, — продолжает руководитель.

Но, несмотря на оперативность и службы безопасности рынка, и на слаженную работу сотрудников МЧС, большого материального ущерба избежать не удалось.

Предприниматели говорят, что одна ночь сделала банкротами десятки, если не сотни, семей.

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