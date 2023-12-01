13:53 (мск), источник: Комсомольская правда
В Новосибирской области судимые граждане вернут охотничьи билеты
Прокуратура предъявила 27 исков в суд.
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Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства об охоте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка установила, что не все охотники с неснятой или непогашенной судимостью сдали охотничьи билеты после их аннулирования.
— Природоохранная прокуратура предъявила в суд 27 исковых заявлений к гражданам с требованием исполнить такую обязанность, — сообщает пресс-служба ведомства.
21 исков уже рассмотрели, 14 человек вернули билеты. Остальные заявления рассматривают.
Лица с судимостью обязаны сдать билет в течение месяца со дня получения уведомления о такой необходимости. Если аннуляция производится через суд, срок сдачи составляет 3 рабочих дня.