14:14 (мск), источник: ТАСС
Что известно о пожаре на рынке «Садовод» в Москве
На юго-востоке Москвы 1 декабря произошел пожар на территории рынка «Садовод». По последним данным, пострадали два человека. В МЧС сообщили об эвакуации 350 человек.
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ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Торговый комплекс «Садовод» находится на юго-востоке Москвы по адресу: 14-м км МКАД, дом 2, cтроение 2. Рынок, принадлежащий компании «Киевская площадь», занимает 40 га и включает в себя 9,5 тыс. магазинов. Ежегодно его посещают около 36,5 млн покупателей.
На территории «Садовода» нередко происходят пожары. В мае огонь охватил 50 кв. м рынка, в июне — 30 кв. м. В обоих случаях никто не пострадал.