Главное
Спецоперация на Украине
14:14 (мск), источник: ТАСС

Что известно о пожаре на рынке «Садовод» в Москве

На юго-востоке Москвы 1 декабря произошел пожар на территории рынка «Садовод». По последним данным, пострадали два человека. В МЧС сообщили об эвакуации 350 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Обстоятельства происшествия

  • Информация о пожаре на «Садоводе» поступила в 11:58.
  • По данным экстренных служб, огонь распространился по 19-й и 20-й линиям. Как уточнили в МЧС, горят товары в смежных трехуровневых контейнерах.
  • Площадь пожара возросла с 350 до 600 кв. м. Возгорание было локализовано на 600 кв. м.
  • О причинах возгорания пока не сообщалось.

Пострадавшие

  • В результате пожара пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь, сообщили в оперативных службах.

Работа экстренных служб

  • Сотрудники МЧС эвакуировали с рынка 350 человек.
  • К работам привлечены более 170 человек и 48 единиц техники. Пожару присвоили второй, повышенный номер сложности (самый высокий — пятый).
  • Как рассказали в МЧС, борьбу с огнем осложняет «высокая пожарная нагрузка, плотная застройка». Сотрудникам ведомства приходится разбирать конструкции соседних павильонов.
  • Задействована система пожаротушения «Кобра», которая позволяет тушить возгорание в закрытом помещении, не заходя внутрь.

О «Садоводе»

Торговый комплекс «Садовод» находится на юго-востоке Москвы по адресу: 14-м км МКАД, дом 2, cтроение 2. Рынок, принадлежащий компании «Киевская площадь», занимает 40 га и включает в себя 9,5 тыс. магазинов. Ежегодно его посещают около 36,5 млн покупателей.

На территории «Садовода» нередко происходят пожары. В мае огонь охватил 50 кв. м рынка, в июне — 30 кв. м. В обоих случаях никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Иду по улице вечером с пакетами продуктов. Вдруг сзади подходят два мужика и выхватывают их у меня из рук"
Почему передача Украине скифского золота может иметь негативные последствия
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожарыМЧС