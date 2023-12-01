17:11 (мск), источник: Newslab.ru
«Услышал голоса»: норильчанин объяснил причины нападения на прохожих
Стали известны новые подробности нападения с ножом на двух прохожих на севере Красноярского края.
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Уголовное дело о покушении на убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) передали в региональное следственное управление Следственного комитета.
29 и 30 ноября в больницу в норильском районе Талнах обратились 45-летний мужчина и 65-летняя женщина с колото-резаными ранениями в области шеи и спины. Напавшего на них 30-летнего мужчину нашли и задержали в тот же день.
Выяснилось, что пострадавших было трое, в том числе 63-летний сосед мужчины по подъезду. По предварительной информации, на него злоумышленник напал с металлическими карабинами, которые он использовал как кастет.
«Как и в двух случаях до этого, нападение было совершено без причины», — рассказали в полиции.
Норильчанина допросили об обстоятельствах совершенного преступления.
«С его слов в дневное время 29 ноября 2023 года он услышал голоса, указавшие ему на необходимость совершения преступлений. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в следственном управлении.