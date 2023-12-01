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13:55 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Мужчина умер возле ТРЦ в Астане

Мужчина скончался возле ТРЦ «Азия парк» в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе ДП города, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

«Столичными полицейскими зарегистрирован факт смерти мужчины возле ТРЦ. 1 декабря 2023 года около 8:20 часов на канал “102” поступил вызов о том, что возле ТРЦ “Азия парк” обнаружен труп. По приезду на место происшествия факт подтвердился», — говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции установлен труп 51-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. В настоящее время назначены необходимые экспертизы.

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