14:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск
СК начал проверку из-за третьеклассника, избивающего детей в Новосибирске
Родители обращались к директору школы и в полицию.
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В Новосибирске Следственный комитет начал проверку из-за третьеклассника, который систематически избивает других детей в школе.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Конфликт произошел в школе № 91 в Кировском районе.
«Ученик 3а класса, который учится с моей дочкой, творит полный беспредел. Вчера вырвал клок волос у классного руководителя, душил одноклассника, рвал тетради учеников, поцарапал директора школы и покусал ещё двоих учеников», — рассказали родители в соцсетях.
Они обращались к директору школы и в полицию, однако это не дало каких-либо результатов.
Следственный отдел по Кировскому району следственного управления по Новосибирской области организовал уголовно-процессуальную проверку.