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14:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск

СК начал проверку из-за третьеклассника, избивающего детей в Новосибирске

Родители обращались к директору школы и в полицию.

В Новосибирске Следственный комитет начал проверку из-за третьеклассника, который систематически избивает других детей в школе.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Конфликт произошел в школе № 91 в Кировском районе.

«Ученик 3а класса, который учится с моей дочкой, творит полный беспредел. Вчера вырвал клок волос у классного руководителя, душил одноклассника, рвал тетради учеников, поцарапал директора школы и покусал ещё двоих учеников», — рассказали родители в соцсетях.

Они обращались к директору школы и в полицию, однако это не дало каких-либо результатов.

Следственный отдел по Кировскому району следственного управления по Новосибирской области организовал уголовно-процессуальную проверку.

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