14:33 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Бельцах пожарные спасли двух человек из охваченного огнем дома
Причину и обстоятельства пожара предстоит установить.
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Сотрудники ГИЧС спасли двух человек из пожара, который произошел вечером 30 ноября в доме, расположенном в Бельцах, сообщает пресс-служба ведомства.
Вызов в Службу 112 поступил в 20:15. Огнем оказался охвачен жилой дом. На тушение пожара были направлены 5 пожарных расчетов. Им удалось спасти из огня двух человек — 37-летнюю женщину и 48-летнего мужчину. Они получили отравление угарным газом и были доставлены их в городскую больницу.
Пожарным удалось локализовать возгорание в 20:31 и потушить его в 21:06. Пожар уничтожил около 90% потолка комнаты, а также частично материальные ценности в доме. Причину и обстоятельства пожара предстоит установить.
С начала года пожарные спасли из огня 210 человек.