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14:35 (мск), источник: Нижегородская правда

1,5 тысячи водителей автобусов не хватает в Нижегородской области

Всего в регионе должны работать на маршрутах порядка четырех тысяч водителей.

Источник: Нижегородская правда

Около 1,5 тысячи водителей общественного транспорта не хватает в Нижегородской области. Об этом заявил глава регионального минтранса Павел Саватеев на заседании Заксобрания 30 ноября.

Всего в регионе должны работать на маршрутах порядка четырех тысяч водителей, однако закрыто лишь 2,5 тысячи вакансий. Особенно тяжело приходится «Нижегородпассажиравтотрансу», так как у предприятия самый большой автопарк в Нижегородской области.

Чтобы привлечь воителей на работу, предприятия принимают разные меры. Так, работникам повысили зарплату до 65 тысяч рублей в месяц, начали выдавать полисы ДМС и предоставлять жилье для иногородних. Кроме того, было заключено соглашение с Государственным инженерно-экономическим университетом о бесплатном заочном обучении. Принятые меры позволили привлечь 35 водителей автобусов.

При этом ранее ежегодно из сферы увольнялись около 100 сотрудников.

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