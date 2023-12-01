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14:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Уголовное дело экс-директора порта Пермь вернули в прокуратуру

Дзержинский райсуд Перми вернул прокурору уголовное дело в отношении бывшего директора ОАО «Порт Пермь» Марека Кинцла, обвиняемого в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) имущества организации на сумму более 1 млрд руб.

Источник: Коммерсантъ

Вопрос о возвращении дела поставила председательствующая в процессе Наталия Старкова. По мнению суда, обвинительное заключение противоречит фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, есть основания для переквалификации действий господина Кинцла на более тяжкий состав — совершение растраты в составе организованной группы. Суд считает также, что нельзя рассматривать вменяемое господину Кинцлу деяние по выводу имущества как совершенное в рамках единого умысла.

Напомним, по версии следствия, в 2009—2012 годах Марек Кинцл дал незаконное указание переоформить активы компании на другие юрлица, в том числе иностранные. Речь идет о зданиях на территории площадки порта и земельных участках. Сам господин Кинцл признал вину и заключил досудебное соглашение. При этом десятилетний срок давности привлечения подсудимого к ответственности истек.

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