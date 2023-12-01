Уголовное дело экс-директора порта Пермь вернули в прокуратуру

Вопрос о возвращении дела поставила председательствующая в процессе Наталия Старкова. По мнению суда, обвинительное заключение противоречит фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, есть основания для переквалификации действий господина Кинцла на более тяжкий состав — совершение растраты в составе организованной группы. Суд считает также, что нельзя рассматривать вменяемое господину Кинцлу деяние по выводу имущества как совершенное в рамках единого умысла.
Напомним, по версии следствия, в 2009—2012 годах Марек Кинцл дал незаконное указание переоформить активы компании на другие юрлица, в том числе иностранные. Речь идет о зданиях на территории площадки порта и земельных участках. Сам господин Кинцл признал вину и заключил досудебное соглашение. При этом десятилетний срок давности привлечения подсудимого к ответственности истек.