14:40 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Фергане вынесен приговор блогеру Олимжону Хайдарову
Блогер был признан виновным по трем статьям УК РУз и приговорен к 8 годам лишения свободы.
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1 декабря в Ферганском районном суде по уголовным делам было рассмотрено уголовное дело в отношении блогера Олимжона Хайдарова и оглашен приговор. Дело было рассмотрено под председательством судьи А. Эргашева.
Согласно приговору суда, гражданин О. Хайдаров был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 139 (Клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), п. «а» ч. 3 ст. 140 (Оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга) и п. «б» ч. 2 ст. 165 (Вымогательство, совершенное в крупном размере), и приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.
БПИ поручено удалить (заблокировать) после вступления приговора в силу все каналы, страницы и группы в социальных сетях, связанные с О. Хайдаровым. Потерпевшие вправе обратиться в гражданский суд с заявлением о взыскании материального ущерба и морального вреда.