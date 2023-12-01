Число взрослых заболевших корью растёт в Астане

В больнице отметили, что в среднем лечение длится от 7 до 21 дней. В протоколе лечения врачи применяют противовирусные средства, иммуномодулирующие препараты. Также ведётся симптоматическая терапия с применением препаратов при лихорадке, кашле, бактериальных осложнениях и осложнениях со стороны центральной нервной системы.
Как пояснила завотделением инфекционной больницы, на стационарное лечение с диагнозом «корь» госпитализируют пациентов с выраженными симптомами интоксикации, нарастающим катаральным синдромом (кашель, ринит, конъюнктивит, слезотечение, светобоязнь), а также людей с тяжелой сопутствующей патологией и коморбидным фоном (несколькими заболеваниями одновременно), которые могут повлечь за собой необратимые осложнения.
По её словам, за 28 лет врачебной практики, впервые со взрослым пациентом с корью она столкнулась в 2005 году.
Сегодня в отделении лежат 63 пациента с корью, двое переведены в реанимационное отделение с диагнозом «коревая пневмония». Самому взрослому пациенту 62 года.
Для того, чтобы обезопасить себя и близких от болезни инфекционист рекомендует получить прививку. По её словам, такая мера позволит перенести корь в лёгкой степени.