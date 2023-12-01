14:51 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Жительница Воронежа впала в кому после операции по коррекции век
Операцию проводила опытный хирург, однако, в процессе у пациентки случился анафилактический шок.
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В Воронеже женщина впала в кому после операции по коррекции век. Об этом сообщил телеграм-канал «Baza».
Известно, что операцию проводила опытный хирург, однако, в процессе у пациентки случился анафилактический шок.
Сигналом стала темная кровь на ране, что является показателем низкого содержания кислорода, но анестезиолог проигнорировала замечание хирурга. В результате у женщины посинели губы и начали холодеть руки.
Реаниматологам удалась стабилизировать состояние пациентки, и врачи продолжили пластическую операцию.
После завершения всех процедур пришло время выводить пациентку из наркоза, но попытки отказались тщетными — женщина впала в кому.
Позже экспертиза показала, что произошедшее связано с передозировкой медикаментами.
На данный момент в отношении хирурга возбуждено уголовное дело — врач пытается доказать, что трагедия случилась по вине анестезиологов.