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14:51 (мск), источник: МК.RU Воронеж

Жительница Воронежа впала в кому после операции по коррекции век

Операцию проводила опытный хирург, однако, в процессе у пациентки случился анафилактический шок.

В Воронеже женщина впала в кому после операции по коррекции век. Об этом сообщил телеграм-канал «Baza».

Известно, что операцию проводила опытный хирург, однако, в процессе у пациентки случился анафилактический шок.

Сигналом стала темная кровь на ране, что является показателем низкого содержания кислорода, но анестезиолог проигнорировала замечание хирурга. В результате у женщины посинели губы и начали холодеть руки.

Реаниматологам удалась стабилизировать состояние пациентки, и врачи продолжили пластическую операцию.

После завершения всех процедур пришло время выводить пациентку из наркоза, но попытки отказались тщетными — женщина впала в кому.

Позже экспертиза показала, что произошедшее связано с передозировкой медикаментами.

На данный момент в отношении хирурга возбуждено уголовное дело — врач пытается доказать, что трагедия случилась по вине анестезиологов.

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 Жительница Воронежа впала в кому после операции по коррекции век
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