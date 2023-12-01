14:52 (мск), источник: РИА Новости
В Нижнем Новгороде сотрудников филиала РЖД осудили за кражу топлива
В Нижнем Новгороде сотрудников филиала РЖД осудили за кражу топлива и рельсов.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек — РИА Новости. Четверо сотрудников филиала РЖД из Нижнего Новгорода получили условные и реальные сроки заключения за хищение топлива и рельсов на 23 миллиона рублей, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в пятницу.
В суде установлено, что работники Горький-Казанской дистанции пути с июня 2019 года по сентябрь 2021-го с помощью безналичных заправочных карт продавали топливо «налево», сторонним автовладельцам. Ущерб — больше 17 миллионов рублей.
Кроме того, два участника группы похитили новые железнодорожные рельсы на сумму свыше 4 миллионов рублей, которые, по документам, были уложены в пути. Еще один эпизод — фиктивное трудоустройство одного из родственников аферистов, которые благодаря этому получили за два года больше миллиона рублей.
Совокупный ущерб РЖД экспертиза оценила в сумму более 23 миллионов рублей.
«Суд <…> назначил двум из них наказание в виде лишения свободы на сроки 10 лет со штрафом в 600 тысяч рублей и девять лет со штрафом в 350 тысяч рублей с отбыванием в колонии общего режима. Двум другим участникам группы — в виде лишения свободы на сроки четыре и три года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года каждому», — говорится в релизе.