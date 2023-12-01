Главное
Спецоперация на Украине
15:39 (мск), источник: Om1.ru

Дело возбудили после жестокого избиения малыша в детском саду в Новосибирске

Мать ребёнка обвиняет в случившемся педагога.

Источник: Om1.ru

В Новосибирске возбудили уголовное дело после жалобы матери воспитанника детского сада. По словам женщины, её ребёнка избила педагог учреждения.

«По факту противоправных действий в отношении малолетнего в одном из детских садов города Новосибирска сотрудниками полиции проведена проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ [»Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего«. — Прим. Om1.ru]», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, мать пострадавшего мальчика заявляет, что педагог-психолог избила её двухлетнего сына во время занятий в детском саду. В частности, женщина якобы кинула его на пол, отчего у малыша диагностировали сотрясение. О травме ребёнка из больницы сообщили в полицию. После этого педагога уволили из детсада. Ребёнку предстоит долгая реабилитация.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта