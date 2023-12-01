15:39 (мск), источник: Om1.ru
Дело возбудили после жестокого избиения малыша в детском саду в Новосибирске
Мать ребёнка обвиняет в случившемся педагога.
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В Новосибирске возбудили уголовное дело после жалобы матери воспитанника детского сада. По словам женщины, её ребёнка избила педагог учреждения.
«По факту противоправных действий в отношении малолетнего в одном из детских садов города Новосибирска сотрудниками полиции проведена проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ [»Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего«. — Прим. Om1.ru]», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напомним, мать пострадавшего мальчика заявляет, что педагог-психолог избила её двухлетнего сына во время занятий в детском саду. В частности, женщина якобы кинула его на пол, отчего у малыша диагностировали сотрясение. О травме ребёнка из больницы сообщили в полицию. После этого педагога уволили из детсада. Ребёнку предстоит долгая реабилитация.