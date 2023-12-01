16:41 (мск), источник: Известия

ВС России отбили шесть атак украинских войск на донецком направлении

Российские военнослужащие отразили шесть атак украинских войск на донецком направлении. Об этом 1 декабря сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в районах населенных пунктов Константиновка, Дылеевка, Георгиевка Донецкой Народной Республики», — проинформировали в ведомстве.

Противник потерял до 300 солдат убитыми и ранеными. Из вооружения ВСУ потеряли четыре пикапа, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу танковых подразделений ВС РФ, функционирующих на переднем крае южнодонецкого направления, уничтожая опорные пункты ВСУ. В день у танковых экипажей на этом направлении бывает по пять выездов, передал военкор, и все — с поражением целей.

Накануне российские войска за сутки отразили две атаки штурмовых групп противника на купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка. Кроме того, на этом направлении российскими силами было уничтожено до 45 украинских военных и два автомобиля, сообщило МО РФ.

Ранее, 28 ноября, Минобороны сообщило, что экипажи ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорные пункты войск Украины на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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