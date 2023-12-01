В Узбекистане блогеру вынесли приговор за мошенничество и вымогательство

По данным интернет-издания gazeta.uz, в июле блогер был задержан по подозрению в вымогательстве у руководства торгового комплекса в Коканде Ферганской области. Хайдаров подозревался в том, что требовал у них 10 тысяч долларов за нераспространение негативного материала о работах по реконструкции комплекса в своем Telegram-канале.
«Ферганский районный суд по уголовным делам признал Олимжона Хайдарова 1989 года рождения, блогера, директора компаний Turon Mujdasi и Turon Valley Media, виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении в Telegram-канале Верховного суда.
Суд также постановил бюро принудительного исполнения заблокировать все каналы, страницы и группы в социальных сетях, принадлежащие Хайдарову, после вступления решения суда в законную силу.
Блогер был осужден по статьям «клевета», «вымогательство в крупном размере», «оскорбление». Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
В последнее время правоохранительные органы Узбекистана сообщали о задержании и уголовных делах по отношению к ряду местных блогеров. В августе блогер Абдукодир Муминов, который занимался расследованием деятельности различных бизнес-структур в республике, получил семь лет и три месяца лишения свободы за мошенничество и вымогательство у 14 человек.