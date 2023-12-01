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16:54 (мск), источник: РИА Новости

Над Туапсе раздался громкий звук

В небе над Туапсе раздался громкий резкий звук.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 1 дек — РИА Новости. Громкий резкий звук раздался в небе над Туапсе в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений инфраструктуры в городе нет, сообщили в ЕДДС Туапсе.

«Хлопок был в небе. Пострадавших, погибших и разрушений нет», — сообщил собеседник агентства. Обстоятельства уточняются.

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