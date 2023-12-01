16:15 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми вышла из дома и пропала 20-летняя девушка
Молодая пермячка исчезла 30 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Перми волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили поиски пропавшей 20-летней Яны Пелевиной. Вчера, 30 ноября, девушка вышла из дома по улице Гайвинская в Орджоникидзевском районе города, но обратно не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.
Приметы: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зелено-карие. Была одета в черный пуховик, спортивный костюм бирюзового цвета, черные замшевые ботинки и черную шапку. Также сообщается, что молодая пермячка нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефонам: 02, 102 — полиция, 112 — ЕДДС,